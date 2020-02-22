广东首个！珠海斗门上线三色健康码 一码通行

站长之家(ChinaZ.com) 2月22日 消息:今日起，珠海斗门在广东率先上线三色健康码，用“红黄绿”三色实施动态管理，助力有序复产复工，方便居民生活。无论是斗门居民还是外来人员，都可以申领健康码，凭码通行。

为营造与疫情防控相适应的经济社会发展秩序， 2 月21日，珠海斗门宣布启用健康码模式，结合用户自行申报、实名认证、数字化分析等，动态生成红、黄、绿三色“健康码”。斗门健康码和源自杭州的健康码一样皆为三色码，但根据当地疫情防控形势制定了不同规则，做了更为精细的划分。根据斗门防疫指挥部通知，机关事业单位、企业、施工工地、村(社区)、小区亮绿码、黄码皆可通行;区内公共交通、各类室内公共场所、娱乐休闲场所、室外人流密集场所则必须亮绿码才能通行。

斗门健康码使用方法很简单。斗门居民和来斗人员，上“支付宝”搜“斗门健康码”，按提示操作，即可获得个人专属“健康码”。领取后，公众可在支付宝首页右上角的“卡包”查看。据了解，确诊病例、疑似病例、密切接触者，重点疫区(含旅行史及接触史)来斗人员，为红码人员，实行集中治疗或集中隔离、居家隔离。其他外来人员、返回人员，为黄码人员，不要求隔离，但 14 天内除上下班外不得外出，不得组织参与聚会、聚餐。其余人员均为绿码人员。红码人员解除隔离后可转为绿码人员，黄码人员连续 14 天健康打卡正常后转为绿码。除了健康码，广东人还可以在支付宝—城市服务栏目获取其他疫情服务，包括查询疫情动态、在线问诊、送药上门、领取医保码、医用口罩查询等。

斗门还规定，在落实防控措施和员工防护前提下，全力支持企业复工复产，做到应复尽复、能复尽复。鼓励非疫情高发地员工尽快返岗，对企业招工稳岗试行政策性扶持。

据悉，健康码是一个开放的系统，可根据不同地区需求，结合各地疫情防控需要快速推出，以最高效的方式实现应用，为精准防疫和有序复工复产提供双重支撑。 2 月11日，杭州推出全国首个健康以来，浙江、四川、上海、海南、重庆等地全面在支付宝上线健康码，已落地超过 100 城。