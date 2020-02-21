消息称巴西政府希望2023年前在该国建立特斯拉超级工厂

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日 消息:据外媒报道，巴西科学、技术、创新和通信部长Marcos Pontes和国会议员Daniel Freitas就在巴西建立特斯拉超级工厂的可能性进行了初步会谈。

Pontes和Freitas都没有透露他们正在谈判的公司，只是暗示它是当今世界上最有价值的汽车制造商之一。巴西出版物NSC Total首次报道称，上述官员还指出，他们希望谈判最终能实现该公司在 2023 年前在该国建立一家工厂。

不过，巴西总统儿子、立法委员Eduardo Bolsonaro周四在推特上发布的一条消息后来证实，巴西当局与美国驻巴西利亚大使馆临时代办William Popp就特斯拉在该国开设工厂的前景进行了会谈。

此前有报道称，巴西官员们于 2 月 12 日会面，讨论初步计划，以帮助联邦政府让特斯拉相信在巴西开店的好处。该计划是组成一个代表团，可能包括总统Jair Bolsonaro访问特斯拉在美国的总部。根据科技、创新和通信部长的日程安排，特斯拉的高级制造工程师安德森·帕切科通过视频会议出席了Pontes的办公室。

由于有关报道的细节有限，支持者可能会鼓励特斯拉在巴西的圣卡塔琳娜(Santa Catarina)建立首个超级工厂。

值得一提的是，2018 年 7 月，特斯拉CEO马斯克(Elon Musk)曾在推特上表示，巴西是他最喜欢的国家之一，他期待能够将特斯拉汽车带到那里。（teslarati）