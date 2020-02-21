手机厂商复工大赏：苹果下调营收目标，华为低调卖货

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日 消息:有关机构预测， 2020 年全球智能手机出货量将比预期少2%。为挽救手机出货量，复工期间，手机厂商们都拼劲了全力。一起来看看复工期间手机厂商们都做了什么?

2 月 19 日，因iPhone供应暂时受到限制，苹果下调了今年一季度的营收目标，将原定的630- 670 亿美元重新调整至 624 亿美元。之后，苹果中国区App Store门店相继恢复营业，在进入已恢复营业的零售店前苹果要求用户佩戴口罩并接受体温检测。 2 月 20 日，苹果CEO库克发文称中国区已平稳复工，受该消息影响，当天股价涨到323. 62 美元。

而劳模雷军也于 2 月 3 日就正式复工，为小米新机做准备。所有小米员工进入园区都要戴口罩、测体温，电梯全部消毒并设置提醒。 2 月 13 日，小米举办云发布会，雷军亲自到场推出新机。淘宝直播一个小时不到，观看人数高达 90 多万。疫情期间，专攻线上的小米 2 天卖出超 3 万台。

2 月 18 日，OPPO宣布研发芯片，欲加速追刚苹果、华为、小米。以线下渠道为主的OPPO、vivo在疫情影响下或加快转型线上。

2 月 24 日，华为折叠屏新机将线上发布，国产操作系统HMS将正式发布。为加快周转库存，华为方面考虑利用公司资源进行带货直播。此外， 2 月 20 日，华为常务董事运营商BG总裁丁耕宣布，华为已获得超过 91 个5G合同。