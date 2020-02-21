更美观！微软正式开始推出全新的Windows 10彩色图标

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日 消息:2018 年 11 月，微软发布了一组全新的Office图标，这些图标是在全新Fluent Design设计美学下创造出来的。在 2019 年 12 月，微软宣布将对Windows10 的所有图标进行重新设计。现在，该公司开始面向Windows Insiders推出其中一些新的图标。

微软日前面向快速预览通道推送Windows 10 Preview Build 19569. 1000 系统更新，为多款带来了全新应用图标。第一批更新的应用包括：计算器、GGroove Music、邮件、语音记录器、闹钟&时钟、Movies & TV、以及日历，未来还将有更多全新设计的图标加入。

至少普通的Windows10 用户就能体验新版邮件和日历应用程序图标，因为这两款出现在Windows10 发布预览更新，其他应用程序则仍处于beta-y Fast Ring环节中。



当然，微软已经承诺要更新所有的Windows10 应用内置图标，所以这只是一个时间问题。微软Windows和设备设计负责人克里斯蒂娜·科恩也透露，在接下来的几个月中还会看到更多应用获得新图标。（thenextweb）