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见闻

小米10 将于今天上午 10 点再次开售：3999 元起

2020-02-21 09:06 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2 月 21 日消息：2 月 13 日下午，雷军主持演讲小米首个纯线上新品发布会，十年「梦幻之作」小米 10 系列手机正式亮相。

根据此前小米手机官方预告的小米 10 系列的下一轮的开售时间，小米 10 将于今天上午 10 点再次开售，小米 10 Pro 将于下周二 2 月 25 日早 10 点再次开售。

据官方介绍，作为小米的十年「梦幻之作」，小米 10 采用了梦幻设计，6.67 英寸 AMOLED 曲面屏+超小孔，绝美外观；配备梦幻配置，骁龙 865 + LPDDR5 + UFS3.0 + WiFi6；搭载梦幻影像，一亿像素四摄，8K 电影画面；带来梦幻体验，4780mAh+三重快充+奢华散热系统+超大横向线性马达+更懂你的小爱同学等。

小米（MI） 10
京东自营
￥4299

价格方面，小米 10 手机 8GB+128GB 3999 元、8GB+256GB 4299 元，12GB+256GB 4699 元；小米 10 Pro 手机 8+256GB 4999 元、12GB+256GB 5499 元，12GB+512GB 5999 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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