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阿里云Cloud Toolkit VSCode新版本发布：实现一键打包部署，开发提速 8 倍

2020-02-21 08:41 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月21日 消息：近日，阿里云正式发布了 Visual Studio Code 版本，全面覆盖前端开发者，帮助前端实现一键打包部署，让开发提速 8 倍。

据官方介绍去年阿里云发布了本地 IDE 插件 Cloud Toolkit，仅 IntelliJ IDEA 一个平台，就有 15 万以上的开发者进行了下载，体验了一键部署带来的开发便利。

Cloud Toolkit 是免费的本地 IDE 插件，帮助开发者更高效地开发、测试、诊断并部署应用。通过插件，可以将本地应用一键部署到任意服务器，甚至云端(ECS、EDAS、ACK、ACR 和 小程序云 等);并且还内置了 Arthas 诊断、Dubbo工具、Terminal 终端、文件上传、函数计算 和 MySQL 执行器等工具。不仅仅有 IntelliJ IDEA 主流版本，还有Eclipse、Pycharm、Maven 等其他版本。

VSCode 版本的插件，目前能做到什么?

安装插件之后，开发者可以立即体验以下任何一个功能：

  • 将本地 Visual Studio Code 中的代码，一键打包、部署到任意的阿里云 ECS 服务器;

  • 将本地 Visual Studio Code 中的代码，一键打包、部署到任意的远程服务器;

  • 向任意的阿里云 ECS 或者 任意远程服务器 发送并执行指定的命令(即将发布);

IT之家了解到，阿里云VS Code 版本的插件正不断更新迭代中，不久将会有更多强大的功能上线。

如何下载插件?

开发者可以通过在线安装或离线安装方式来下载插件：

  • 在线安装：从 Visual Studio Code 的 Marketplace 进行安装，访问插件页面：https：//marketplace.visualstudio.com/items?itemName=alibabacloud-cloudtoolkit.toolkit-vscode&ssr=false#overview

  • 离线安装：登录阿里云官网，进入交流群获得离线安装包，进行离线安装;

阿里云 Cloud Toolkit 和其他任何插件安装方式一致，因此不做赘述，下面为大家详细介绍插件功能。

一键打包部署

一、添加服务器

如下图所示，在 Visual Studio Code 左侧，点击阿里云图标，在出现的菜单中，点击Alibaba Cloud Toolkit - Host View打开机器视图界面。

然后点击右上角Add Host按钮，出现添加机器界面，如下图。按照表单提示，填入对应的机器 IP，端口、用户名和密码即可。

二、部署

点击 Run Configurations - Deployments - Deploy to Host 创建一个新的部署配置，配置界面如下：

在 Deploy to Host 对话框设置部署参数，然后单击 Apply，即可保存。

部署参数说明：

  • Name：未配置定义一个名字，以便更容易区分多个配置;

  • File：选择打包方式;

  • Project：选择待部署工程的根目录;

  • Build Output Directory：打包之后的 Output 目录;

  • Webpack Configuration：Webpack 配置;

  • Target Host：部署的远程目标服务器;

  • Target Directory：远程目标服务器上的指定部署目录;

  • After deploy：输入应用启动命令，如 sh /root/restart.sh，表示在完成应用包的部署后，需要执行的命令 —— 对于 Java 程序而言，通常是一句 Tomcat 的启动命令。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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