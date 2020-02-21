蛋壳推出房东免租方案：包括免租一个月可分期返还等

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日 消息:昨日，蛋壳公寓宣布推出三种“蛋壳房东支持计划”，用户可在蛋壳公寓App右下角“我的”进入页面。

三种支持方案具体为：

第一种方案，合同期满时返还一个月房租。疫情期间房东爱心支持的一个月房租，将在合同结束时返还; 第二种方案，分期返还一个月房租。疫情期间房东爱心支持的一个月房租，将在合同的剩余租期分月返还; 第三种方案，支持蛋壳半个月免租期。本期剩余租金将在合同约定付款日起 15 个工作日内支付。

2 月 17 日，蛋壳公寓宣布向房东寻求的免租期爱心支持，将用于对租客进行补贴。针对新签租客，将推出首月 0 元住活动，新签约租客入住基本上都可以享受 1 个月的减免。针对续租租客，推出续租首月立减50%月租金+ 3 月份再返还50%月租金到个人钱包+住满 6 个月再返20%月租金=共计减免1. 2 个月租金(武汉地区在此基础上再多返50%)。此外，蛋壳称，针对在租租客，提出面向全体租客疫情补贴政策。因疫情无法正常居住在蛋壳公寓的租客，都获得了至少 10 天(武汉地区为 1 个月)的租金补贴，这些补贴可以用于支付租金等所有蛋壳公寓App内的账单费用，也可直接延住。