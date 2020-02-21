广电总局提倡剧集不超过40集；完美世界发布2019业绩报告；福布斯公布区块链 50 强

完美世界发布2019业绩报告

昨日，完美世界发布了截至 2019 年 12 月 31 日的全年业绩快报。报告显示，完美世界在期间内实现了80. 38 亿元的营收，同比增长0.05%，实现归母净利润15. 04 亿元，同比下降11.85%。

其中，完美世界游戏业务实现营业收入约68. 3 亿元，同比增长25.99%，游戏业务实现净利润约18. 8 亿元，预计同比大增37.41%。

福布斯公布区块链 50 强

昨日，福布斯发布了 2020 年区块链 50 强第 2 期，其中有 50 家企业上榜，上榜企业要求每年的营收不低于 10 亿美元，或者估值为 10 亿美元或更多。其中上榜的中国企业有：蚂蚁金服、腾讯、百度、建行、富士康。

此外，上榜企业还包括了：亚马逊、谷歌、IBM、微软、三星等。

广电总局提倡剧集不超过40集

近日，国家广播电视总局印发《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》称，自本通知印发之日起，电视剧拍摄制作提倡不超过 40 集，鼓励 30 集以内的短剧创作。如确需超过 40 集，制作机构需提交书面说明，详细阐释剧集超过 40 集的必要性并承诺无“注水”情况。

此外，《通知》还强调，每部电视剧网络剧全部演员总片酬不得超过制作总成本的40%，其中主要演员片酬不得超过总片酬的70%。



