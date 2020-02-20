消息称华为、OPPO、三星、苹果均在布局采用氮化镓技术的 GaN 充电器

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 20 日消息：小米在 2 月 13 日首次通过纯线上直播方式正式发布了小米手机 10 与小米手机 10 Pro。与小米 10 系列一同发布的还包括了「小米 GaN 充电器 Type-C 65W」。

图片来自 小米

小米官方介绍，小米 GaN 充电器 Type-C 65W 采用氮化镓技术，最高支持 65W 疾速充电，搭配小米 10 Pro 可实现 50W 快充。小米 10 Pro 搭配其使用从 0 充电至 100% 仅需 45 分钟。

得益于新型半导体材料 GaN（氮化镓）的加持，小米 GaN 充电器 Type-C 65W 的体积比小米笔记本标配的适配器减小约 48%。同时，它支持小米疾速闪充、PD 3.0 等快充协议，并且还支持全系 iPhone 快充，官方表示，使用小米 GaN 充电器 Type-C 65W 为 iPhone11 充电，充电速度比原装 5W 充电器提升约 50%。

据财联社消息，不仅是小米，OPPO、华为、三星、苹果均在 GaN 技术上有着较深的积累。小米 GaN 方案商纳微方面表示，继小米之后，「今年陆续几家与小米同等规模的厂商，将发布 GaN 电源适配器」。

据纳微官网显示，纳微 (Navitas) 半导体公司是世界上第一家也是唯一的氮化镓 (GaN) 功率 IC 公司，于 2013 年在美国加利福尼亚州 El Segundo 成立。

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