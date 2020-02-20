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变废为宝！麦当劳废油的意外用途：可作3D打印材料

2020-02-20 15:59 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月20日 消息:多伦多大学(University of Toronto)斯卡伯勒校区(Scarborough campus)正为其3D打印机的一种关键材料支付了高价，让人没想到的是，麦当劳会伸出援手。

麦当劳

据悉，安德烈·辛普森教授是该校致力于环境研究的环境核磁共振中心(Environmental NMR Center)的主任，这项研究的核心是一种叫做核磁共振(NMR)光谱仪的分析工具。NMR技术上与MRI(核磁共振成像)在医学诊断的原理类似。

辛普森在 2017 年为实验室买了一台3D打印机，希望用它来制造定制的部件，让生物在核磁共振波谱仪中存活下来，并用于研究。问题在于，辛普森所需要的用于高质量光投影3D打印(用光形成固体)的商业树脂是昂贵的。

辛普森表示，用于光投影打印的主要材料是液体塑料，每升成本可高达 500 美元。而在辛普森仔细分析发现，构成这种商用塑料树脂的分子与普通食用油中的脂肪相似。接着，辛普森和他的 10 名学生团队获取大量的使用过的食用油样品。他们联系了周围所有的快餐店都拒绝了，而只有麦当劳同意伸出援助之手。

在过滤掉大块的食物颗粒并在油中做了几个月的实验之后，研究小组成功地打印出了一只高质量的蝴蝶，细节精确到 100 微米。

这意味着，这项实验产生了一种具有商业可行性的树脂，辛普森估计这种树脂的成本低至每升 30 美分。另一个好处是，它是可生物降解的。（cnn

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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