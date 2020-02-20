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见闻

自如：已为近5000位新租客办理“0押金签约”

2020-02-20 15:30 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月20日 消息：今日，自如发布抗疫举措之四称，目前，自如客返程人员已超过80%。通过对全量自如客进行回访，根据不同属地管理规定，日均免费安置 1000 人，进行为期 14 天的独立居住;为近 4000 位有短期续约需求的自如客提供短续福利;为近 5000 位新签自如客办理了“ 0 押金签约”。

同时，自如还提醒用户，返程前，应请及时、准确填写《自如客春节返程信息收集》问卷，提前了解、关注租住城市关于返程、复工、居住、信息申报的各项疫情防控规定要求。返程途中，优先选择与他人接触较少的交通工具，并将继续保持每日健康打卡。

自如.jpg

2 月 12 日，自如表示，将推出“ 0 押金”租房服务，并推出“ 0 接触”找房，开放线上VR看房、视频看房功能，此外，因疫情导致无法如期返回租住城市的自如客提供便利续租、退租流程， 2020 年 3 月 1 日后返回并继续居住自如的自如客，将减免 2020 年 2 月全月的服务费。因疫情导致 2020 年 3 月 1 日后还无法返回租住城市，并暂时不考虑继续居住的自如客，可以无责退租，减免 2020 年 2 月全月服务费。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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