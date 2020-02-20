4000名开发者响应抗疫“英雄帖”，支付宝上线疫情服务市场助力商家

站长之家(ChinaZ.com) 2月20日 消息：2 月20日，支付宝发布数据显示，自 2 月 6 日发布解决疫情相关紧缺服务开发招募的英雄帖以来，有超过4000名开发者与ISV报名开发疫情相关小程序，解决生活需求的同时，也为政府、企事业单位疫情期提供服务和恢复生产经营提供助力。

据了解，，从疫情期的用户反馈来看，“菜篮子”基本物资采购、“社区防疫”以及伴随复工潮而来的“商业地产社区防疫”是当下较为显著的需求。针对“吃玩查买办”等便民生活需求，支付宝首页直通车目前累计已服务 6 亿人，其中“不出门也能吃”板块累计已为超过2500万人提供食材到家、外卖到家等餐饮服务。

打响“菜篮子”攻坚战

为了解决用户“菜篮子”难题，支付宝聚合了大量买菜类服务。上支付宝搜“买菜”即可使用由包括盒马、饿了么、菜划算、大润发、每日优鲜、食行生鲜等在内众多买菜类商家提供的服务。

此外，支付宝还集结社会力量，积极招募开发者。4000多人报名中，有不少小程序已经开始解决用户的生活需求，如美菜、美味心选等。支付宝数据显示，疫情期间买菜类支付宝小程序日均交易金额同比增长132%。

除了大商超和买菜类服务，保证菜品与日用品供给的社区周边小店也在解决菜篮子问题上发挥了重要作用。

为了充分释放出小店的服务能力，支付宝联合夺冠互动、企迈云商、酷客多、餐道等小程序服务商上线小程序模板，助力小店主快速转型线上，提供无接触配送服务。

此外，为了让夫妻老婆店低门槛、快速为老客户提供线上无接触配送服务，也让用户方便地找到常去的店铺、安心消费，支付宝平台上线了“去过的店”小程序，有收钱码的“夫妻老婆店”只需在支付宝“商家服务”中设置“我的店铺”即可，用户授权后就可以在“去过的店”小程序找到已开通线上服务的、自己周边消费过小店。

助力“社区”及商业地产防疫

社区防疫是抗击疫情中的重中之重。民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良曾在国务院联防联控机制新闻发布会上号召开发社区防疫软件。

响应号召， 2 月10日支付宝就联合阿里云、钉钉推出了免费智能社区疫情防控小程序，帮助社区一线工作人员完成出入登记、健康打卡、疫情通知等工作。该小程序还可以与体温贴、AI摄像头、守门贴等智能硬件产品联网，帮助轻松掌握社区出入人员的健康状况。

与此同时，随着全国各地开启复工潮，人员密集的写字楼、办公园区和商场的防疫措施也尤为重要。基于支付宝的实名制能力，沙赞科技开发了“商办防疫通”小程序，商业物业10分钟内即可注册该小程序、获得专属二维码，园区工作人员扫码即可在小程序内实现实名制健康打卡。这款小程序也支持连接红外温度枪等IoT设备、数据导出、疫情数据商报政府等功能，可帮助基层政府和商业地产社区方便、快速地收集疫情相关信息。目前虹桥机场办公区等已有近100个商业物业注册了这款小程序。

值得关注的是，为满足更多便民需求，助力政府、企事业单位和商家通过小程序快速上线疫情服务，支付宝联合生态合作伙伴中的优质服务商，在支付宝服务市场推出“战疫情，服务商在行动”专区，截至目前已上线22款“疫情防控”、疫中、疫情“经营工具”相关小程序模板，供需求方快速接入建立自己的小程序，不断有新增模板上线。与此同时，对于既有模板暂时无法满足的需求，政府、企事业单位及商家可上支付宝搜“服务市场”，在“战疫情，服务商在行动”专区，提交特殊的服务开发需求。