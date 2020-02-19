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见闻

保时捷电动汽车Taycan在佛罗里达发生首起着火事故 原因不明

2020-02-19 17:14 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月19日 消息:上周日，一辆全电动的保时捷Taycan在佛罗里达州起火，目前事故原因尚不清楚。该公司证实，这是第一起已知的Taycan起火事件，保时捷表示火灾中无人受伤，但汽车和车库显然都受到了严重损坏。

不过，保时捷不愿透露火灾发生在佛罗里达州具体位置，但表示这辆车属于一名客户，并且是通过客户服务热线得知的。

保时捷、汽车

保时捷发言人凯文·金对外表示，“ 2 月 16 日，周日，我们被告知在佛罗里达州的一个住宅地址发生了一起事故，一辆保时捷汽车在那里停了一夜。公司正在调查随时准备提供帮助。没有人在这起事件中受伤，在调查结束前推测原因还为时过早。”

值得注意的是，几乎每一款高调发布的电动汽车都至少报告过一次火灾。 2018 年底，一辆捷豹I-Pace发生起火事故; 2019 年年中一辆现代科纳EV也发生类似事故。一些汽车制造商甚至采取了行动，由于 2019 年 6 月电池起火的风险，奥迪在电动SUV开始发货后不久就召回了数百辆E-Trons。同月，中国电动汽车初创企业蔚来汽车发现其早期电池组的设计存在缺陷，出于火灾隐患，该公司对自己的电动SUV进行了更大规模的召回。

此外，特斯拉也处理了一些火灾事故，该公司甚至推出了多个无线软件更新，以降低这些事件的风险。特斯拉还为现场急救人员制定了一份帮助扑灭电池火灾的指南。（theverge

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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