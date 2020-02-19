抗议者聚集在扎克伯格旧金山家门口 要求Facebook禁止虚假政治广告

站长之家(ChinaZ.com) 2月19日 消息:近日， 40 多名抗议者聚集在Facebook CEO马克·扎克伯格)位于旧金山的住所门外抗议，要求Facebook拒绝包含谎言的政治广告。抗议者着五颜六色的牌子，在人行道上写着“扎克，醒醒!”

此次抗议活动长达一小时，公众对Facebook的批评正愈演愈烈。俄罗斯曾被认为利用Facebook在美国社会播下分裂的种子，而在 2020 年美国大选之前，错误信息的传播一直是最令人担忧的问题。尽管受到立法者和许多名人的批评，Facebook仍然决定不通过第三方事实核查人员来审查政治广告。扎克伯格也不断为这样的做法辩护，称人们可以自行对政客的言论做出判断。

改变Facebook的整治广告政策并不是抗议者唯一的诉求。他们还希望Facebook禁止政客向特定群体投放精准广告，同时阻止试图扰乱选举的人使用Facebook。目前，谷歌已经限制了精准投放的政治广告，而Twitter则宣布完全禁止政治广告

一些抗议者呼吁政府将Instagram和WhatsApp与Facebook分拆，并要求扎克伯格下台。一名抗议者通过扩音器说，他希望旧金山总医院取消扎克伯格的名字。还有人批评Facebook的联合创始人与唐纳德·特朗普总统会面。

自 2016 年大选以来，Facebook已经清除了虚假账户，并与第三方事实核查机构合作，但批评人士说，这些努力还不够。Facebook拒绝了乔·拜登(Joe Biden)的总统竞选团队提出的撤下了特朗普竞选连任时包含有关前副总统的错误信息的广告的要求，这加剧了外界对Facebook政治广告政策的批评。（cnet）