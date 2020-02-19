三星折叠屏手机 Galaxy Z Flip 国行先行者计划公布

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 19 日消息：三星于 2 月 12 日在旧金山举办 Galaxy 新品发布会，正式发布了 Galaxy Z Flip 折叠屏手机，售价 1380 美元（约合人民币 9666 元）。

三星Galaxy Z Flip 采用纵向折叠的屏幕和复古的翻盖设计，搭载了 22：9，6.7 英寸的 Dynamic AMOLED 材质屏幕，处理器采用骁龙 855 Plus，8GB+256GB 存储组合，使用最新的 UFS 3.0 存储。

据三星盖乐世社区消息，2 月 20 日上午 10 点~12 点在盖乐世社区将举行限时 2 小时三星 Galaxy Z Flip S 码抢购，数量有限先到先得。抢到 S 码仅表示有三星 Galaxy Z Flip 手机的优先抢购资格。

2 月 21 日上午 10：00 在三星网上商城抢到 S 码的用户以尝鲜价（以购买页面价格为准）抢购三星 Galaxy Z Flip 手机。

抢购成功并下单完成付款的用户将享受 2 月 21 起优先发货特权。三星 Galaxy Z Flip 潘多拉紫将于 2 月 23 日起陆续发货，本次先行者计划并无三星 Galaxy Z Flip 撒哈拉金手机。