失望！美国地方法院驳回了华为关于美国法律违宪的诉讼

站长之家(ChinaZ.com) 2月19日 消息:日前，美国地方法院一名法官驳回了华为提起的诉讼，该诉讼质疑美国禁止联邦机构和承包商购买和使用华为的电信设备的法律违反美国宪法。

据路透社报道，美国地区法院在东德克萨斯国会周二裁定，在其权利，并因此宪法，实施禁止电信设备由华为和其他中国电信巨头中兴通过部分 889 年国防授权法案(NDAA)。

据路透社首次报道，美国得克萨斯州东部地区法院周二裁定，国会有权根据《国防授权法》(NDAA)第 889 条，对华为和中国电信巨头中兴通讯制造的电信设备实施禁令，并据此采取宪法行动。

去年 3 月，华为宣布就美国NDAA第 889 条向美国联邦法院提起诉讼，指控该法规是一项未经公平审判就宣布一个实体有罪的立法，这是违反宪法的。华为请求法院判定这一针对华为的销售限制条款违宪，并判令永久禁止该限制条款的实施。

地方法院法官阿莫斯·马赞特(Amos Mazzant)在裁决中表示，出于安全考虑，该条款禁止美国联邦机构及其承包商从华为和中兴购买设备——事实上符合宪法，因为该法律的核心是控制联邦政府如何支出资金，而不是阻止华为在美国开展业务。马赞特还称，“[华为仍然可以]与美国的所有其他公司和个人开展业务，以及它目前在全球其余 169 个国家和地区开展业务”

对此，华为发言人表示，他们对该裁决感到失望，并将考虑进一步的法律选择。华为发布的声明如下：

“我们理解国家安全至关重要，但美国政府采用 2019 年度国防授权法对华为进行限制的方式只能为其提供虚假的安全感，且侵犯了华为的宪法权利。我们将考虑采取进一步法律行动。”（zdnet）