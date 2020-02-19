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被黑之后，亚马逊旗下安全摄像头Ring启动双因素认证登陆模式

2020-02-19 14:27 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月19日 消息:Ring周二表示，所有用户在登录账户时，都将被要求使用第二层验证，也称为双因素验证。Ring去年发生了一系列安全事件，黑客攻击了Ring摄像头，而这家亚马逊旗下的公司也因其安全措施而面临审查。

密码，泄露，漏洞，安全

随着验证要求的更新，用户将通过电子邮件或短信收到一次性代码，当他们登录  Ring账户时，除了用户名和密码外，还必须输入该代码。Ring表示，这适用于账户上的任何共享用户，这一变化将于周二开始向客户推广。

据报道，亚马逊在 2018 年以 10 亿美元的价格收购了Ring。这家智能门铃和安全摄像头的制造商帮助扩大了这家零售巨头的智能家居业务，但也带来了网络安全专家和隐私倡导者的批评。Ring与美国各地的警察部门合作，提供免费或打折的视频门铃，该公司帮助建立了一个用摄像头覆盖社区的监控网络。

Ring周二表示，它还将改变第三方公司获取用户数据的方式，包括“暂时停止在Ring应用程序和网站上使用大多数第三方分析服务”，并允许用户选择不与提供个性化广告的第三方公司共享信息。

尽管如此，Gizmodo的一名记者发现，Ring的网站仍然在其源代码中挖掘访问者的位置数据。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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