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连续十年更新暖羊羊帖子上热搜 网友：热爱可抵岁月漫长

2020-02-19 14:06 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月19日 消息：“你能坚持重复做一件事多久?”多数人可能最多不会超过一年甚至一个月。然而，一位网友却坚持了十年!今天，一个叫#连续十年更新暖羊羊的帖子#登上微博热搜。一网友十年不间断更新暖羊羊的帖子引发热议。

据了解，该网友昵称名为“皓雪公主”， 2010 年 9 月，她在百度“暖羊羊吧”发布了一篇《暖羊羊图片集》的帖子，至今连更未断，已经盖楼超过 500 页，发布超1. 7 万条更新内容。

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有网友曾问她截了这么多年图不累吗?她回复说：喜欢就不累，热爱可抵岁月漫长。她称，只要这个动画片不完结，她就不会停止更新。对此，有网友表示感动，称她一定也像暖羊羊一样温暖吧，小时候觉得跟上潮流的人最酷，后来发现一直爱一个才是最酷的。

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以下是该网友自述：

2009 年，刚开始喜欢暖羊羊，第一次来到暖羊羊吧，感觉图不是很多，从百度图片，其他贴吧转了不少暖羊羊的图过来。

2010 年，开始自己截暖羊羊的图，从暖羊羊出场那一集，灰太狼之死，一集集看下去，边看边截。

2011 年，第一次上了百度贴吧首页。

2012 年– 2015 年，大量、持续截图，暖羊羊开口笑、闭口笑，不同的表情，动作，同样的表情，不同的动作，不同的表情，同样的动作，都认真地截下来。

2016 年，到广州工作，截图时间少了，缓慢更新。

2017、 2018 年，只更新过两三次。

2019 年 希望过年回家的时候更新一次，今年要是能买电脑，会更新得更多。

只要喜灰系列还没截完，暖羊羊图片集就不会完结，永远未完待续。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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