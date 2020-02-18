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见闻

消息称苹果「AirPods Pro Lite」受疫情影响已延后投产

2020-02-18 16:50 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2 月 18 日消息：此前有消息称，苹果公司正在与中国台湾地区的供应链合作伙伴合作开发几种即将推出的产品，其中包括一款名为「AirPod Pro Lite」的新品。

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图片来自 Apple

今天 DigiTimes 发布的另一篇报道称，苹果将这款无线耳机描述为「入门级 AirPods Pro 系列」，原计划在今年 2 季度投产，不过受疫情影响已经延后了。

报道中写道：「AirPods Pro‌ Lite 是苹果 AirPods Pro 系列的入门版本，原本计划于今年第 2 季度开始量产，不过目前已经不太可能了。」

目前没有关于 AirPod Pro Lite 的进一步细节，相关消息只出现在一份有关苹果希望与中国台湾地区合作伙伴提高产量的报告中。

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另外，郭明錤在今天发布的苹果研究报告预估 AirPods 系列产品在 2020 年出货量约 8000–9000 万部，当中 AirPods Pro 占整体 AirPods 的出货比重可达约 40% 或以上，高于市场预估。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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