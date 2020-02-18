滴滴将为网约车免费安装车内防护膜 尽可能预防飞沫传播

站长之家(ChinaZ.com) 2月18日 消息:今日，滴滴宣布，在推出“司乘必须戴口罩、司机上报体温、车内勤消毒和勤通风”等 4 项防疫标准的基础上，在全国范围内，陆续为坚守服务的滴滴网约车免费安装车内防护膜，以尽可能预防飞沫传播。

滴滴称，计划投入总额 1 亿元专项资金，先期投入 3000 万元，为全国数百万在疫情期间提供服务的滴滴网约车持续安装防护膜。司机可按照App内的教程自行采购安装，上传照片通过核验后，司机的采购成本由滴滴以补贴的形式予以报销。司机首次自行安装可报销 15 元，后续更换防护膜每次可报销 10 元，司机也可前往所在城市推荐的安装点安装。

2 月 11 日，滴滴发文称，陆续在武汉、大连、洛阳、郑州、哈尔滨、长治、宝鸡、江门等城市的网约车内加装前后排防护隔离膜。医护人员和专业人士表示，在车内加装塑料隔离膜可行性较高，一定程度上可以防止飞沫传播。后续将对更多车辆进行加装。

以下为滴滴公告全文：

在推出“司乘必须戴口罩、司机上报体温、车内勤消毒和勤通风”等 4 项防疫标准的基础上，即日起滴滴将在全国范围内，陆续为坚守服务的滴滴网约车免费安装车内防护膜，以尽可能预防飞沫传播。

安装防护膜的费用全部由滴滴承担。因防护膜有破损的可能，需要不定时更换，滴滴计划投入总额 1 亿元专项资金，先期投入 3000 万元，为全国数百万在疫情期间提供服务的滴滴网约车持续安装防护膜。

建议司机师傅们按照App内的教程自行采购安装，上传照片通过核验后，司机的采购成本由滴滴以补贴的形式予以报销。司机首次自行安装可报销 15 元，后续更换防护膜每次可报销 10 元，报销持续时间视疫情情况而定。

司机师傅也可前往所在城市推荐的安装点安装，具体地址参照司机端公告。因为量大且安装需要一定时间，前期安装流速较慢，还请大家多多包涵。

自 2 月 8 日起，滴滴已在武汉、深圳、太原、哈尔滨、郑州、洛阳、海口、大连、宝鸡、长治、江门等城市陆续试点安装，获得了很多乘客和司机师傅们的支持，也收到了不少相关领域专家的认可和建议。

在车内加装防护膜也许是笨办法，但滴滴愿意尝试各种可能，和全国人民一起打赢这场防疫战。安全有防护，但爱没有隔膜。疫情终将过去，希望所有人平安健康。

滴滴出行

2020.2.18



