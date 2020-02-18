外媒：三星或将在7月份推出Galaxy Fold 2 采用屏下摄像头

站长之家(ChinaZ.com) 2月18日 消息:上周，三星推出了第二款可折叠手机Galaxy Z Flip。现在，新的报道表明，该公司可能已经准备推出可折叠屏手机 Galaxy Fold的下一代版本。

韩国新闻媒体Ajunews和显示器供应链咨询公司(DSCC)的创始人Ross Young均表示，这家韩国科技巨头正在以 Champ项目名称开发Galaxy Fold 2。

据报道，这款新设备将配有7. 7 英寸大屏幕，三星还在测试一种屏下摄像头技术，以提供无切口显示屏。去年，Oppo和小米展示了屏幕下的技术，小米后来澄清表示，该技术还没有准备好大规模生产。

让外界最为关注的无疑是该公司提供的可折叠显示器是否更好的耐久性。去年，三星不得不推迟了Galaxy Fold的发布，原因是几位评论者指出了这款手机的屏幕存在一定问题。甚至有报道称，一个仅使用一周的Galaxy Z Flip显示屏被损坏了。

彭博社(Bloomberg)上周发表的一篇报道称，三星计划在其可折叠设备上坚持使用“Galaxy Z”的名称。所以，Galaxy Fold 2 很可能被称为Galaxy Z Fold。（thenextweb）