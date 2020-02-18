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谷歌宣布将在今年逐步关闭全球免费的Wi-Fi上网服务

2020-02-18 11:56 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月18日 消息:据科技博客TechCrunch报道，自 2016 年以来，谷歌计划在印度 400 多个火车站和全球 5000 多个地点提供免费Wi-Fi服务。

谷歌，google

谷歌表示，这项服务目前支持巴西、南非、尼日利亚、泰国、菲律宾、墨西哥、印度、印度尼西亚和越南多个地区。不过这一Station 项目今年将在全球范围内逐步关闭。

谷歌解释称，它决定终止该计划，是因为它的规模变得越来越难扩大，也越来越难创造可持续的业务。同时，随着4G普及率的提高，以及全球移动数据价格的下降，意味着免费的Wi-Fi服务已经没有以前那么重要了。

谷歌在每个提供服务的市场都与不同的合作伙伴进行了合作，但每个合作伙伴都有不同的技术和基础设施要求。例如，在印度，它与RailTel、印度铁路公司(Indian Railways)和浦那智能城市(Pune Smart City)合作，而在南非，它与Think WiFi合作。在印度，RailTel已经向TechCrunch证实，它将继续在关闭服务之前与谷歌合作的火车站提供免费Wi-Fi，合作总共为 5600 多个站点提供Wi-Fi服务。

谷歌还表示，是否继续免费提供Wi-Fi将由合作伙伴决定。（theverge

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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