苹果 CEO 库克内部备忘录：疫情的影响是暂时的
站长之家(ChinaZ.com) 2 月 18 日消息：据 appleinsider 报道，苹果 CEO 蒂姆·库克向公司员工发表一份备忘录，称新冠肺炎疫情的影响，使得苹果业务恢复正常的速度慢于之前的预期。
库克在备忘录中表示，「中国的办公室和客服中心已经复工，我们的专卖店在开始恢复营业，但我们恢复正常状态的速度低于原来的预期。除中国市场外，迄今为止，我们产品和服务的需求相当强劲，符合我们的预期。就基本面而言，苹果业务相当强劲，疫情对我们的影响是暂时的。」
彭博社获得了备忘录的副本，内容如下：
应对新冠肺炎疫情对苹果生态链中的许多人产生了影响，我对他们的奉献、同理心、理解和关心表示感谢。今天，我们为应对这次疫情的捐赠翻了逾一番。
我们最担忧的是由员工、合作伙伴、客户和供应商组成的大家庭，我们也对团队中帮助苹果应对新冠肺炎疫情的许多人表示赞赏。
中国的办公室和客服中心已经复工，我们的专卖店在开始恢复营业，但我们恢复正常状态的速度低于原来的预期。今天下午，我向股东和投资者披露，我们预计 3 月份季度营收将低于之前的预期。除中国市场外，迄今为止，我们产品和服务的需求相当强劲，符合我们的预期。就基本面而言，苹果业务相当强劲，疫情对我们的影响是暂时的。
在过去、现在以及将来，我们最优先的任务，是员工、供应链合作伙伴、客户，以及我们运营的社区的健康和安全。对于奋战在抗击疫情一线的人们，我们深表感谢。
蒂姆
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