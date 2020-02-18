苹果 CEO 库克内部备忘录：疫情的影响是暂时的

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 18 日消息：据 appleinsider 报道，苹果 CEO 蒂姆·库克向公司员工发表一份备忘录，称新冠肺炎疫情的影响，使得苹果业务恢复正常的速度慢于之前的预期。

库克在备忘录中表示，「中国的办公室和客服中心已经复工，我们的专卖店在开始恢复营业，但我们恢复正常状态的速度低于原来的预期。除中国市场外，迄今为止，我们产品和服务的需求相当强劲，符合我们的预期。就基本面而言，苹果业务相当强劲，疫情对我们的影响是暂时的。」

彭博社获得了备忘录的副本，内容如下：