“扫一扫”分享到微信

见闻

苹果 CEO 库克内部备忘录：疫情的影响是暂时的

2020-02-18 11:51 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 18 日消息：appleinsider 报道，苹果 CEO 蒂姆·库克向公司员工发表一份备忘录，称新冠肺炎疫情的影响，使得苹果业务恢复正常的速度慢于之前的预期。

苹果

库克在备忘录中表示，「中国的办公室和客服中心已经复工，我们的专卖店在开始恢复营业，但我们恢复正常状态的速度低于原来的预期。除中国市场外，迄今为止，我们产品和服务的需求相当强劲，符合我们的预期。就基本面而言，苹果业务相当强劲，疫情对我们的影响是暂时的。」

Apple iPhone 11 (A2223) 128GB 黑色 移动联通电信4G手机 双卡双待
京东自营
￥5999

彭博社获得了备忘录的副本，内容如下：

应对新冠肺炎疫情对苹果生态链中的许多人产生了影响，我对他们的奉献、同理心、理解和关心表示感谢。今天，我们为应对这次疫情的捐赠翻了逾一番。

我们最担忧的是由员工、合作伙伴、客户和供应商组成的大家庭，我们也对团队中帮助苹果应对新冠肺炎疫情的许多人表示赞赏。

中国的办公室和客服中心已经复工，我们的专卖店在开始恢复营业，但我们恢复正常状态的速度低于原来的预期。今天下午，我向股东和投资者披露，我们预计 3 月份季度营收将低于之前的预期。除中国市场外，迄今为止，我们产品和服务的需求相当强劲，符合我们的预期。就基本面而言，苹果业务相当强劲，疫情对我们的影响是暂时的。

在过去、现在以及将来，我们最优先的任务，是员工、供应链合作伙伴、客户，以及我们运营的社区的健康和安全。对于奋战在抗击疫情一线的人们，我们深表感谢。

蒂姆

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

支付宝 打赏 小店

支付宝上线小店点赞打赏功能 200万网友为小店打气

· 支付宝 打赏 小店
品牌亲密度 苹果 亚马逊 外闻

2020全球品牌亲密度排行榜出炉：亚马逊位居榜首 苹果第三

· 品牌亲密度 苹果 亚马逊
云卖房 主播 房产中介 阿里拍卖

房产中介变身主播“云卖房” 200万人围观只看不买

· 云卖房 主播 房产中介
SpaceX Starlink SpaceX火箭 外闻

SpaceX又发射了60颗Starlink卫星 但火箭未能成功着陆

· SpaceX Starlink SpaceX火箭
钉钉 小学生 钉钉在线求饶

钉钉被小学生逼疯在线求饶：我还是个5岁的孩子

· 钉钉 小学生 钉钉在线求饶
无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

· 无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温
李佳琦 主播 钉钉 网课 直播

教育圈的李佳琦？当老师被逼成主播后......

· 李佳琦 主播 钉钉
淘宝 客服 网友宅在家撩客服

憋坏了！网友宅在家撩客服 网店客服聊天量增长500%

· 淘宝 客服 网友宅在家撩客服
无人机 口罩 打牌

大爷大妈打牌被无人机喊话 一分钟内被劝退

· 无人机 口罩 打牌
网购 三只松鼠 对联

男子称买礼盒获赠不吉利对联 三只松鼠客服：“锅从天上来”是萌系文化

· 网购 三只松鼠 对联
查看更多
﻿

编辑推荐

三星或将在7月份推出Galaxy Fold 2 采用屏下摄像头

[见闻]· 02月18日

高德地图上线公交满载客流查询服务 可实时查看客流量

[见闻]· 02月18日

阿里云河源数据中心正式开服 可容纳超30万台服务器

[见闻]· 02月18日

郭明錤：AirPods 系列在今年出货量约 8000–9000 万部

[见闻]· 02月18日

工信部：三大运营商“行程证明”已完成5000万次查询

[见闻]· 02月18日

谷歌宣布将在今年逐步关闭全球免费的Wi-Fi上网服务

[见闻]· 02月18日

苹果 CEO 库克内部备忘录：对新冠肺炎疫情的捐赠翻倍

[见闻]· 02月18日

支付宝上线小店点赞打赏功能 200万网友为小店打气

[见闻]· 02月18日