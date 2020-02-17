小米官方科普：小米10 中节省 50% 空间的 HEIF 格式照片是什么？

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 17 日消息：2 月 13 日下午，雷军主持演讲小米首个纯线上新品发布会，小米十周年梦幻之作，也是小米正式冲击高端的第一款手机——小米 10 系列正式亮相。

图片来自 小米

据官方介绍，小米 10 的 1 亿像素不仅影像处理更快，而且照片文件更小，大大节省手机存储空间。这是因为小米 10 采用了新一代 HEIF 图像格式，相对于普通 JPEG 图像，它可以节省 50% 空间。

值得一提的是，苹果在 2017 年发布的 iOS 11 和 macOS High Sierra 就已经支持 HEIF。

那么什么是 HEIF 格式？它和我们常见的 JPG、PNG 等图片格式有什么不同？小米官方今天详细科普了小米 10 支持的 HEIF 格式照片，具体内容如下：

什么是HEIF格式？它和我们常见的图片格式有什么不同？

一些常见的图片格式

在这里我们把照片、系统截图等统一称之为图片。

无论是电脑上还是手机上，JPG格式（全称：Joint Photographic Experts Group，联合图像专家小组）是我们最常见的图片类型，它是一种静态的文件，即：我们所见到的图像内容，它是不动的，静止的。

它最早诞生于 1992 年，JPG格式描述了如何像影像内容转化成一段数据流的方法，简单来说它就是一种算法标准，一般来说JPG格式均为有损的压缩格式，优点是非常普及、兼容性最好、占用空间相对较小；缺点是对图像质量有一定压缩（损失）。

除了我们最常见的JPG格式之外，还有BMP、PNG、TIFF、GIF等等，它们都是不同的图像格式，但互相之间又有很大的区别。比如BMP格式通常不压缩，带来好的图像质量但更占用存储空间；PNG格式则支持透明图层；GIF也是我们比较熟知的图片格式，我们天天发送的表情包几乎全部基于GIF格式。

HEIF格式是什么？它有哪些好处？

HEIF是High Efficiency Image File Format的缩写，中文即高效图像文件格式。它最早于 2013 年定义， 2015 年开发完成。

使用HEIF格式的图片，一般文件名的后缀为.HEIC（还有其他不常见后缀格式），它所带来的直接好处就是在保证图像质量的前提下，将照片的文件体积减小了50%.

它还可以在一个文件中存储多个图像文件。在我们使用手机的连拍功能时，从连拍开始到结束，会产生多个照片文件，但使用HEIF格式则可以用一张a.heic图像保存所产生的所有连拍照片，打开相册预览时，不会有相同照片占满整个手机屏幕的烦恼，它会被聚合成一张照片，让相册的显示更高效优雅，也让我们更加方便地挑选中需要的照片。

照片是怎样占用空间的？

大家的手机存储容量都是有限的，除了手机系统本身之外，我们还会额外安装软件，软件在使用的过程中也会产生大量的缓存。如何在有限的空间内保存更多的照片呢？照片又是怎样占用我们的手机空间的？

在拍照时，拍摄的内容越「高调」，产生的照片体积则会越小。比如我拍摄了一张非常亮的照片，背景几乎是过曝的，只有主体是有效内容，此时产生的照片体积就会非常小，过曝的部分并没有存储有效信息，也就不会占用太多空间。

影响照片体积的还有分辨率。手机的像素越高，产生的照片文件体积也就越大。比如在使用小米 10 主摄拍摄时，由于照片的分辨率高，相应存储的信息量也非常大，一张照片的体积约为12MB。

此时，如果我们使用HEIF格式拍摄相同的照片，体积仅有4.43MB，直接缩小64%，但照片质量丝毫不打折扣。

对于笔者使用的512GB版本小米10 Pro来说，目前剩余存储空间为428GB，如果使用JPG格式拍摄，可保存 36522 张照片；如果采用HEIF格式，能保存近 10 万张照片，差异是不是非常明显？

HEIF格式这么好，为什么其他手机没有用？

对于新鲜事物，流行和普及是需要时间的。比如5G技术刚刚出现，各城市的5G基站建设都在进行中，从出现至所有人都开始使用5G，一定还需要一些时间。HEIF作为一个新的图像格式，也是需要各类系统、软件的支持才能获得流行。

但假如我拍摄了HEIF格式，会影响我的日常使用吗？答案是并不影响。

笔者在常用的软件中进行了测试，比如微博、微信等常用社交软件，选择发送照片，打开相册，可以顺利地看到这些HEIF格式的图像，选择即可发送，和使用常见的JPG格式一样方便。所以，我们大可放心地打开「使用HEIF格式」的开关，然后忘了图像格式这件事，去享受极小的文件体积占用这个优点吧。

最后，也希望更多的手机厂商可以尽快支持这个高效的未来影像格式，HEIF的普及一定会加速到来。