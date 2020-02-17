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Instagram CEO解释还未开发iPad版本原因：资源不够 收入不可观

2020-02-17 16:34 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月17日 消息:直到现在，尽管Instagram不断开发新的功能，但仍未推出iPad版应用程序。日前，Instagram首席执行官Adam Mosseri解释了公司尚未推出iPad应用程序的原因。

instagram (1)

Mosseri解释称，Instagram只支持iphone的原因是公司没有足够的资源来开发这两个平台。Instagram“有很多事要做”，而且所有这些显然都比iPad应用更赚钱。

Mosseri说道：“我们想开发一个iPad应用程序，但我们只有这么多的人，还有很多事情要做，它还没有成为下一个最好的选择。”

对于将应用程序带到iPad上的需求，Instagram通常保持沉默。

几年前，iPad上有几个第三方的Instagram应用程序，但Instagram修改了它的API，扼杀了这个市场。还有一种观点认为，Instagram的网页应用程序在iPad上的体验已经足够好了，并支持添加到主屏幕上。不管怎么说，它和一个专用的应用程序是不一样的。

Instagram是否会推出iPad版应用程序还有待观察。值得一提的是， Mosseri 还披露该公司正在为 iPad 客户端做专门的适配。（9to5mac

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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