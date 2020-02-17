“扫一扫”分享到微信

见闻

嘀嗒出行上线“每日健康打卡”功能 车主及乘客结果将公示

2020-02-17 15:47 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2月17日 消息:今日，嘀嗒出行宣布上线“每日健康打卡”功能。车主及乘客在接单下单之前都需要完成打卡。打卡内容包括：“有无咳嗽和发热等症状”和“近期接触的亲友是否有发热、咳嗽等症状”等。

QQ截图20200217154928.jpg

此外，嘀嗒出行还号召广大用户积极加入顺风车《健康出行互助计划》，具体包括七大要求：

1、自觉完成认证，提供真实信息

2、约车或接单前，请自觉完成“每日健康打卡”

3、倡议车主对爱车定期消毒，保持车内整洁

4、车主、乘客秉持互助原则，友好协商接送地点、时间

5、建议乘客后排落座，上车时车主请主动提醒

6、乘车期间请保持车内空气流通，避免多人拼车

7、车主、乘客务必全程佩戴口罩、手套等防护用品

此前，嘀嗒出行上线了“公共交通实名制乘车系统”，该实名制乘车系统支持实时后台查询乘车记录、搜索相关用户信息的功能，可及时有效帮助有关部门进行疫情防控追溯工作。

此外，嘀嗒出行还要求，针对从外地返程的顺风车用户，通知车主和合乘者配合有关部门开展体温测量和情况报备。乘客在出行前，在订单信息里备注健康信息，并完成实名认证;顺风车主接单前进行车辆消毒、提醒乘客入座后排并全程佩戴口罩、行程中开窗通风及保持车内整洁卫生。

 

 


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

Instagram Instagram高管 iPadAPP 外闻

Instagram CEO解释还未开发iPad版本原因：资源不够 收入不可观

· Instagram Instagram高管 iPadAPP
GalaxyFold 三星折叠屏手机 GalaxyFold2 GalaxyZFlip

三星折叠屏手机 Galaxy Fold 二代曝光：首次采用屏下摄像头技术，最晚 7 月发布

· GalaxyFold 三星折叠屏手机 GalaxyFold2
QQ群 音频 视频

全国迎来线上开学高峰 QQ群音视频最高同时在线用户数是平常4倍

· QQ群 音频 视频
小米10Pro 小米10Pro发售时间 小米10配置

小米10 Pro 明天上午 10 点正式首卖：DXOMARK 影音双冠

· 小米10Pro 小米10Pro发售时间 小米10配置
钉钉 小学生 钉钉在线求饶

钉钉被小学生逼疯在线求饶：我还是个5岁的孩子

· 钉钉 小学生 钉钉在线求饶
无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

· 无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温
李佳琦 主播 钉钉 网课 直播

教育圈的李佳琦？当老师被逼成主播后......

· 李佳琦 主播 钉钉
淘宝 客服 网友宅在家撩客服

憋坏了！网友宅在家撩客服 网店客服聊天量增长500%

· 淘宝 客服 网友宅在家撩客服
无人机 口罩 打牌

大爷大妈打牌被无人机喊话 一分钟内被劝退

· 无人机 口罩 打牌
网购 三只松鼠 对联

男子称买礼盒获赠不吉利对联 三只松鼠客服：“锅从天上来”是萌系文化

· 网购 三只松鼠 对联
查看更多
﻿

编辑推荐

小米官方科普：小米10 中的 HEIF 格式照片是什么？

[见闻]· 02月17日

泰国5G牌照拍卖结果出炉：共48张 总额32亿美元

[外闻]· 02月17日

外国网友发布带有面部信息的口罩 可解锁Face ID

[见闻]· 02月17日

哈啰出行发布共享用工方案 开放8000个车辆运维岗位

[见闻]· 02月17日

小红书第二批援助物资已抵武汉 包含9万件N95医用口罩

[见闻]· 02月17日

多个APP被指假借卖口罩推广却迟迟不发货 被中消协点名

[见闻]· 02月17日

Instagram CEO解释尚未开发iPad版本原因：吃力不讨好

[见闻]· 02月17日

三星折叠屏 Galaxy Fold 二代曝光：首次采用屏下摄像头技术

[见闻]· 02月17日