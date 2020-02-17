嘀嗒出行上线“每日健康打卡”功能 车主及乘客结果将公示

站长之家(ChinaZ.com) 2月17日 消息:今日，嘀嗒出行宣布上线“每日健康打卡”功能。车主及乘客在接单下单之前都需要完成打卡。打卡内容包括：“有无咳嗽和发热等症状”和“近期接触的亲友是否有发热、咳嗽等症状”等。

此外，嘀嗒出行还号召广大用户积极加入顺风车《健康出行互助计划》，具体包括七大要求：

1、自觉完成认证，提供真实信息

2、约车或接单前，请自觉完成“每日健康打卡”

3、倡议车主对爱车定期消毒，保持车内整洁

4、车主、乘客秉持互助原则，友好协商接送地点、时间

5、建议乘客后排落座，上车时车主请主动提醒

6、乘车期间请保持车内空气流通，避免多人拼车

7、车主、乘客务必全程佩戴口罩、手套等防护用品

此前，嘀嗒出行上线了“公共交通实名制乘车系统”，该实名制乘车系统支持实时后台查询乘车记录、搜索相关用户信息的功能，可及时有效帮助有关部门进行疫情防控追溯工作。

此外，嘀嗒出行还要求，针对从外地返程的顺风车用户，通知车主和合乘者配合有关部门开展体温测量和情况报备。乘客在出行前，在订单信息里备注健康信息，并完成实名认证;顺风车主接单前进行车辆消毒、提醒乘客入座后排并全程佩戴口罩、行程中开窗通风及保持车内整洁卫生。



