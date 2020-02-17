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见闻

澳大利亚高校研究人员开发了一种AI，旨在改善预防自杀

2020-02-17 14:04 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月17日 消息:为了帮助护理人员更有效地应对澳大利亚潜在的自杀事件，莫纳什大学和国家成瘾治疗中心Turning Point的研究人员正在使用人工智能(AI)简化相关救护车数据的过滤和分类。

机器人、人工智能

作为 2019 年谷歌人工智能影响挑战(2019 Google AI Impact Challenge)的一部分，该AI项目获得了 120 万澳元的资助。该项目是一种机器学习模型，它将救护车临床记录数据库标注为自杀企图、自杀意念和没有自杀意图的自残等类别。

莫纳什大学表示，救护车的临床记录是一个重要的数据来源，有助于为预防自杀工作提供信息，因为救护车往往是自杀相关危机的第一个接触点。

该大学表示，实现机器学习模型可能会减少这类任务中三分之二的数据处理。目前是由人来执行这项任务来完成的，他们必须分别解释每个护理人员的临床记录

该大学表示，实施机器学习模型还将有助于及时、经济有效地识别和编码与自杀相关的救护车数据，并为预防自杀提供更好的政策和公共卫生应对措施。“该项目将揭示关键的自杀趋势和潜在的干预点，以更好地为政策和公共卫生应对提供信息。“目前，研究结果正在提交给政策制定者，以便他们能够更好地应对自杀相关问题。（zdnet

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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