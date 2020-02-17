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支付宝订制5大措施，助力服务商快速恢复经营！

2020-02-17 14:02 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月17日 消息:疫情期间，除特殊行业外的各行各业都不断将复工时间往后推，对经济影响明显。有数据显示，春节期间第三产业GDP增速放缓2%以上，GDP增速比上季度下滑1.1个百分点。这其中，服务商群体感受尤为明显，很多商户停止营业，流水面临下滑困境。

逆境下互联网企业纷纷伸出援手，助力服务商、商家们恢复经营。2月17日消息，为助力生态服务商共抗疫情，以及帮助商家更快的恢复生产，支付宝推出5大疫中、疫后生产经营措施。为保障生态服务商资金周转，支付宝采取了返佣提速40%政策。除此之外，还计划为直连商户提供“救急金”，支持授信预支佣金。

此外，支付宝还推出了”支付0费率“绿色通道，保障医院和公益捐赠机构第一时间获得资金支持，数据显示，该政策已经覆盖19个省份近百家企业，为其减免手续费达上千万元。

银联商务、中国建设银行、兴业银行、威富通、乐刷、汇商通盈等企业也联合支付宝推出一系列疫情支付保障服务。

在助力疫情时期逐步恢复生产经营方面，支付宝大学支付商学院开设直播课程，教商家在疫情时调整经营策略、提升经营能力，疫情后生产经营策略。另外，将上线支付完成页面广告流量助力计划，助力服务商合作伙伴通过广告推广，获取支付宝营销活动基金，助力自身运营活动开展。

此前，支付宝还拿出亿级流量和技术资源扶持，及最高50万元的现金奖励发布“英雄帖”，号召各方生态伙伴共同提供“社会紧缺疫情服务”，包括口罩预约、社区管理等，不到一周已有超过1200位个人开发者和服务商报名参战。首批报名者开发的服务中已有近200款疫情小程序进入开发流程或已上线。

有业内人士认为，随着疫情新增病例得到缓解，疫中、疫后快速恢复经营成为热门，得益于5G、人工智能、云计算等新技术，远程问诊、远程教学、远程招商、在线零售等探索不断，线上消费规模增量将给服务商带来新的机遇。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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