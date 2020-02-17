巴西电子商务销售额在2020年预计增长18%

站长之家(ChinaZ.com) 2月17日 消息:据外媒报道，到 2020 年，巴西的电子商务销售额将达到1， 060 亿雷亚尔( 246 亿美元)，相当于比去年增长18%。

根据巴西电子商务协会(ABComm)的数据，在线销售的平均消费额为 310 雷亚尔( 72 美元)，约 6800 万消费者下了3. 42 亿张订单。其中，通过智能手机进行的购物应该占所有电子商务交易的37%。

数据还显示，到 2020 年年底，巴西应该会有 135000 家电子商务企业在运营，这些企业主要是小微企业。如果该贸易机构的预测得到证实， 2020 年将是巴西电子商务收入首次突破 1000 亿雷亚尔大关。

ABComm公司的发现与DHL公司的另一项研究一致，该研究表明，到 2021 年，拉丁美洲的电子商务将增长22%，墨西哥增长25%，巴西增长17%。

根据Forrester Research的数据，到 2023 年，阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁的消费者将在网上消费 1290 亿美元，相当于与 2018 年相比，复合年增长率(CAGR)为22.3%。（zdnet）