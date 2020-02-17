海能达在一版权诉讼案中败诉，需赔偿摩托罗拉近7.65亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 2月17日 消息:今日，海能达通信发布了一项关于重大诉讼的进展公告称，公司及全资子公司 HYTERAAMERICA，INC.(以下简称“美国公司”)、HYTERACOMMUNICATIONSAMERICA(WEST)，INC.(以下简称“美西公司”)与摩托罗拉解决方案有限公司(以下简称“摩托罗拉”)、摩托罗拉马来西亚公司之间的商业秘密及版权侵权诉讼案件已于北京时间 2019 年 11 月 7 日在美国伊利诺伊州的北部联邦地区法院(以下简称“伊利诺伊州法院”)开庭。北京时间 2020 年 2 月 15 日，伊利诺伊州法院陪审团对本案件作出了裁决。

根据伊利诺伊州法院的安排，上述商业秘密及版权侵权诉讼案件已于当地时间 2019 年 11 月 6 日(北京时间 2019 年 11 月 7 日)进入庭审阶段。当地时间 2020 年 2 月 12 日，摩托罗拉在庭审中最终明确其主张公司部分DMR产品侵犯摩托罗拉 21 项商业秘密及 4 项美国版权，要求公司、美国公司及美西公司就侵犯其商业秘密行为支付相应赔偿。

美国当地时间 2020 年 2 月 14 日，上述案件陪审团作出裁决，认为公司、美国公司及美西公司侵犯摩托罗拉一项或多项商业秘密及美国版权，应向摩托罗拉支付损害赔偿34，576. 12 万美元及惩罚性赔偿41， 880 万美元，合计76，456. 12 万美元(约合人民币52. 71 亿元)。

本次陪审团裁决结果并非一审判决，陪审团裁决结果仍需伊利诺伊州法院审查后作出一审判决。

海能达提醒，鉴于上述案件未形成生效判决，对公司本期利润或期后利润影响金额尚具有不确定性，基于谨慎性原则，公司将会就一审判决结果在 2019 年度报告资产负债表日后事项中详细披露，