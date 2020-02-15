滴滴出行发布倡议：全国网约车租金顺延1个月

站长之家(ChinaZ.com) 2月15日 消息：滴滴出行今天发布公告，滴滴表示受疫情影响，全国各地的出行需求减少，影响着司机师傅们的收入、租赁公司的经营、甚至整个产业链的生态，以及背后的千万个家庭。滴滴出行希望，继 2 月 1 日滴滴出行与小桔车服倡议湖北 16 个城市车辆租金顺延后，仍在持续与行业上下游伙伴沟通，携手推动全国范围内的车租顺延方案，共同为司机师傅、合作伙伴及背后的家庭提供帮助。

为了应对本次疫情，滴滴出行继湖北 16 个城市后，倡议全国范围内的租赁公司伙伴持续行动，为小桔车服合作租赁公司的在租车辆顺延一个月的租金，司机暂停缴纳 2020 年 2 月份租金，车辆租期相应顺延一个月。滴滴称，与 3000 多家租赁公司进行了一对一沟通，大部分租赁公司伙伴在疫情期间为司机师傅提供延租的帮扶方案，少部分伙伴也在响应倡议陆续跟进。

另外滴滴还与 38 家保险公司进行沟通，在车辆停运期间对营运车辆保险进行相应顺延，帮助租赁公司减少成本，目前保险顺延服务正在逐步落地到全国。

滴滴出行还倡议更多金融机构对受疫情影响较大、特别是主动为司机延租的租赁公司，提供合适的贷款延期、展期、流动贷款等政策倾斜。滴滴已与20 家金融机构沟通，获得了很多金融公司伙伴的支持。

以下是滴滴出行公告原文：