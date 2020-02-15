华为：旗下所有产品保修期延长，可免费寄回与寄修

站长之家(ChinaZ.com) 2月15日 消息：华为终端客户服务今天发布公告，将对华为公司旗下所有产品的保修期进行延长，同时还提供免费寄回服务与寄修服务等。

按照华为发布的公告显示，2020 年 1 月 1 日(含)- 2020 年 3 月 31 日(含)期间保修期到期的华为旗下手机、笔记本、平板、智能穿戴、智能家居、智慧屏等终端全产品，将统一延长保修期至 2020 年 3 月 31 日。

此外，若购买的延长服务宝在 2020 年 1 月 1 日(含)- 2020 年 3 月 31 日(含)期间过期，保修期同样将延长至 2020 年 3 月 31 日。华为表示， 2020 年 2 月将统一升级系统，若用户的产品符合以上条件，保修期将自动延期至 2020 年 3 月 31 日。

在华为公布保修期延长之前，苹果公司已经向国内授权服务商发送内部信，延长疫情期间苹果设备保修期。如果受影响客户的设备保修在 2020 年 1 月 1 日之后过期，那么请为客户提供一次性保修例外。另外国内手机制造商OPPO也宣布延长保修期限。