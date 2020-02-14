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见闻

小米 GaN 充电器 Type-C 65W 开启预约：小米10 Pro 最佳搭档

2020-02-14 17:01 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2 月 14 日消息：昨日下午，小米通过线上直播正式发布小米手机 10 与小米手机 10 Pro。与小米 10 系列一同发布的还包括了「小米 GaN 充电器 Type-C 65W」。

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图片来自 mi.com

据官方介绍，小米 GaN 充电器 Type-C 65W 采用氮化镓技术，最高支持 65W 疾速充电，搭配小米 10 Pro 可实现 50W 快充。小米 10 Pro 搭配其使用从 0 充电至 100% 仅需 45 分钟。

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得益于新型半导体材料 GaN（氮化镓）的加持，小米 GaN 充电器 Type-C 65W 的体积比小米笔记本标配的适配器减小约 48%。同时，它支持小米疾速闪充、PD 3.0 等快充协议，并且还支持全系 iPhone 快充，官方表示，使用小米 GaN 充电器 Type-C 65W 为 iPhone11 充电，充电速度比原装 5W 充电器提升约 50%。

小米 GaN 充电器 Type-C 65W 已于 2 月 13 日开启预约，2 月 18 日上午 10 点，在小米商城、小米有品正式售卖，售价为 149 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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