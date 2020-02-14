SpaceX并不急于让Starlink上市，竞争对手压力倍增

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:SpaceX总裁Gwynne Shotwell表示，Starlink 卫星互联网业务并不急于成为一家独立公司并进行IPO，这种放松的态度应该会让OneWeb和Comcast等竞争对手感到害怕。

SpaceX公司在 2015 年 1 月宣布，该公司已经开发了一个庞大的卫星群，可以在地球上的任何地方提供高质量的宽带互联网。 2018 年 2 月，SpaceX推出了第一颗专用卫星原型——Tintin A / B 。 15 个月后，SpaceX发射了第一批 60 颗经过彻底重新设计的Starlink卫星。目前，Starlink约部署 235 颗强大的可运行卫星，成为世界上最大的私人卫星星座。



Gwynne Shotwell最近透露，该公司可能会将“Starlink”拆分为独立公司，并在不牺牲SpaceX更大自由度的情况下进行IPO。不过，Shotwell也明确表示，SpaceX并不急于这么做。

SpaceX的一位消息人士在证实了这一消息后还透露，该公司可能需要几年时间才能启动Starlink的IPO程序。

据此前报道，到 2020 年中期，Starlink 可能会有多达 12000 颗卫星。SpaceX希望最早在今年夏天开始向客户提供卫星互联网服务。（teslarati）