美团单车发布“无接触”骑行倡议书 建议用户佩戴口罩手套

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息：今日，美团单车发布“无接触”骑行倡议书称，用户应遵守“无接触”骑行四准则，包括了佩戴口罩、手套骑行，减少过多的实物接触;骑行和等待时，尽可能与他人保持安全距离;骑行前，使用消毒物品对车把、车座等车辆关键部位进行擦拭;骑行结束后，将车辆停放在合规区域。

2 月 2 日，美团单车发起“无差别消毒”倡议，即运维人员不分品牌，不分颜色，对负责区域内所有共享单车进行消毒。美团单车运维人员将对路面共享单车的车把手、坐垫、车架等部位进行重点喷洒消毒。

以下为美团单车“无接触”骑行倡议书全文：

亲爱的用户：

疫情的动态牵动着所有人的心。疫情发生以来，美团单车在行业内率先开展无差别消毒，对车辆及时消毒，保障公共交通出行。为了您和公众健康，美团单车特此发起《“无接触”骑行倡议书》，倡导特殊时期新骑行文化，即“无接触”骑行，期望为用户提供更为安全、健康的骑行保障。

建议您遵守以下“无接触”骑行四准则，携手共同打赢疫情防控阻击战：

1. 口罩手套请戴好。佩戴口罩、手套骑行，减少过多的实物接触。

2. 保持距离须记牢。骑行和等待时，尽可能与他人保持安全距离。

3. 骑前擦拭更安心。骑行前，使用消毒物品对车把、车座等车辆关键部位进行擦拭。

4. 骑完停好不占道。骑行结束后，将车辆停放在合规区域，避免占用盲道、绿道。

当前，全国上下众志成城，抗击疫情，每一个人都能做出力所能及的贡献。

请您做好疫情防护，“无接触”安全骑行，您的健康是我们最大的心愿。



