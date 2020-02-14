高通向上诉法院提起诉讼，试图推翻其损害芯片市场竞争裁决

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:高通公司正在解释其为什么没有损害智能手机芯片业务的竞争。

据外媒报道，这家公司由Goldstein & Russell公司的律师Thomas Goldstein代表，周四在旧金山市中心的美国第九巡回上诉法院出庭。高通希望上诉法院能推翻一名地区法院法官的裁决，该裁决宣布高通为垄断企业，并命令其重新谈判授权合同。

据悉，高通在听证会上并没有否认它在3G和4G LTE芯片方面的垄断地位。但该公司坚称，自己并没有利用这种权力损害竞争。Goldstein指出，高通的商业行为可能是违反合同的问题，但不是反垄断问题。与此同时，美国联邦贸易委员会试图弄清楚高通的“无证许可，无芯片”政策如何削弱了竞争对手，并导致手机制造商将业务转向高通。

美国联邦贸易委员会发言人则表示，高通让竞争对手更加困难，不是因为它的政策意味着更低的芯片价格，而是“因为它要求客户向高通付费，即使他们决定从竞争对手的供应商那里购买芯片”。

三年前，美国联邦贸易委员会指控高通断市场，迫使苹果和其他客户与之独家合作。联邦贸易委员会还指控该公司对其技术收取过高的许可费。作为地方法院裁决的一部分，高通必须提交未来 7 年的合规和监控报告，并每年向联邦贸易委员会报告。周四的听证会标志着高通试图推翻这一裁决。三名上诉法院法官在权衡证据时，可能需要三个月到一年多的时间才能做出决定。（cnet）