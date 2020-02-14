阿里发布2020财年Q3财报 营收1614亿元同比增长38%

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:昨日，阿里巴巴发布了截至 2019 年 12 月 31 日的 2020 财年第三季度财报。数据显示，第三季度阿里营收1614. 56 亿元，同比增长38%。净利润为人民币501. 32 亿元(约合72. 01 亿美元)，与上年同期的人民币309. 64 亿元相比增长62%。归属普通股股东的净利润为人民币523. 09 亿元(约合75. 14 亿美元)。

其中，阿里核心电商业务调整后的税息及摊销前利润(EBITA)为580. 75 亿元人民币(约合83. 42 亿美元)，同比增长26%。运营利润为人民币395. 60 亿元(约合56. 82 亿美元)，同比增长48%。截至 2019 年 12 月 31 日，阿里巴巴拥有116， 519 名员工。

此外，阿里第三季度中国零售市场移动MAU达到8. 24 亿，来自菜鸟物流服务的营收为人民币75. 18 亿元(约合10. 80 亿美元)，同比增长67%。来自云计算业务的营收为人民币107. 21 亿元(约合15. 40 亿美元)，同比增长62%。来自于中国商业零售业务的营收为人民币1104. 58 亿元(约合158. 66 亿美元)，较上年同期的人民币810. 55 亿元增长36%。