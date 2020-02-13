北京上线“京心相助”支付宝服务 一键申报健康信息

站长之家(ChinaZ.com) 2月13日 消息：

北京正式上线“京心相助“服务，来京人员上支付宝即可完成个人信息填报、健康打卡，积极配合北京市疫情防控信息收集工作。

当前正处于疫情防控关键时期，为全力做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效切断病毒传播途径，北京市规定市居民需如实填报登记个人有关信息。在阿里云、支付宝技术支持下，今日，“京心相助”服务在支付宝正式上线。北京市民可通过线下扫码和上支付宝搜索“京心相助”的方式完成信息登记工作。

在不更换社区的情况下，市民无需反复进行个人信息申报，但需要通过该服务进行每日健康打卡。此外，“国家政务服务平台”支付宝小程序还提供医用口罩查询、同行人员密切接触者自查等服务。据统计，自 1 月 27 日支付宝在首页上线疫情直通车以来，已有超过 3 亿人次在直通车内使用疫情信息查询、在线问诊、买菜送药上门、健康申报、改签行程、爱心捐赠、同行程查询等 10 大类服务。响应国家疫情期间“少出门”的号召，疫情直通车已帮助减少超过 5000 万人次出门。