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小米10 Pro 正式发布：4999 元起，小米最强拍照旗舰

2020-02-13 16:02 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2 月 13 日消息：今天下午，雷军主持演讲小米首个纯线上新品发布会，除了小米 10 手机，小米 10 Pro 也已正式亮相。

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据官方介绍，小米 10 Pro 手机搭载了最新旗舰骁龙 865 处理器，全系采用 LPDDR5 内存、WiFi 6、UFS 3.0 存储、1 亿像素相机等。还有采用 90Hz 定制 AMOLED 曲面屏，搭载 4500mAh 条形电池，采用更快的 50W 疾速闪充技术，用时 45 分钟即可充至 100% 电量等。

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DXOMark 也公布了小米 10 Pro 的相机评分，其总分为 124 分，超越了华为 Mate 30 Por 5G 版（123 分），成为了目前榜单上拍照最强的手机，而在这两款手机之后分别是荣耀 V30 Pro（122 分）、Mate 30 Pro（121 分）和小米 CC9 Pro（121 分）。

小米10 Pro双模5G 骁龙865 1亿像素8K电影相机50倍变焦 50W快充 8GB+256GB 珍珠白 拍照智能新品游戏手机
京东自营
￥4999

价格方面，小米 10 Pro 手机 8GB+256GB 售价 4999 元，12GB+256GB 售价 5499 元，12GB+512GB 售价 5999 元。100 元订金预售，2 月 18 日上午 10 点全渠道开售。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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