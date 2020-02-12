IBM推出新AI模型 更准确预测药物潜在有害间的相互作用

站长之家(ChinaZ.com) 2月12日 消息:本周，IBM公布了一项关于人工智能(AI)模型，关于如何帮助更好地预测药物间相互作用(DDIs)的新研究。

MIT-IBM Watson AI 实验室的研究人员创造了一个新的人工智能工具” CASTER“，据称该模型可以更准确地预测市场上以及处于早期开发阶段的药物潜在的有害和不安全的相互作用。

每年，美国有 100 多万人因药物不良事件而住院。IBM表示，与目前检查药物间相互作用的方法不同信息，根据药物频繁的化学亚结构来预测药物间不良反应的可能性。

研究人员表示，通过已知药物相互作用的数据库，该系统接受关于药物相互作用的培训，然后在测试预测其他药物相互作用。未来，CASTER工具为新药可能出现的问题提供了早期预警。IBM表示，与以前的方法相比，CASTER有助于获得更高的预测DDI的准确性。

研究人员写道：“我们通过经验证明，与以前使用仿制药表示的方法相比，CASTER可以提供更准确，可解释的DDI预测。”（techrepublic）