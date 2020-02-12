盒马宣布开放3万个岗位招聘 配送小哥最为紧缺

站长之家(ChinaZ.com) 2月12日 消息:今天，盒马发布公告宣布开启新一轮招聘，面向全国开放 3 万个岗位，包括总部采购、技术、运营等，也包括一线门店小二，其中配送小哥最为紧急。

公告称，目前盒马运力已经恢复了约80%，但受疫情影响线上买菜需求高于平时好多倍，即使紧急调配人力也无法满足居高不下的线上需求。

为了填补人员空缺，盒马向社会发出招聘，诚聘骑手、采购等人员。根据盒马预估，当前全国盒马工作岗位缺口约为 1 万人。加上今年新增开店规划，全年人才需求预计在 3 万左右。

以下为盒马公告全文：

春天终将到来 3 万盒马岗位今日开放

今天，盒马启动新一年招聘。我们有大约 3 万个岗位虛位以待，诚邀各位加入。

受疫情影响，春节线上买菜需求居高不下，而我们按惯例只保留了不到七成的运力，结果盒马下单变成了秒杀，抢不到单的用户只能全副武装到门店购物。

我们必须尽快让大家得到应有的正常服务。目前我们的运力恢复了约80%，但需求是平时的好多倍，仍然远远不够。更何况，随着复工复产的推进，来自各行业的“共享员工”未来一到两周将陆续返回原公司。

所以，我们非常渴望你的加入!尤其急缺的骑手优先。

当前全国盒马人员缺口大约 1 万人，加上今年要开上百家新店，全年人才需求超过 3 万。今天起，这些职位将面向社会，包括 2020 届应届生开放，涉及配送、餐饮、采购、营运、技术、市场等等各种职位都需要。

盒马是一家年轻的企业，我们相信通过改变商业运行方式，能够创造一种新的消费方式。几年做下来，我们越发有信心。未来会有更多的挑战，如果你愿意并喜欢探索新世界，欢迎加入我们。

我们也欢迎生鲜、餐饮、商业地产等行业的合作伙伴，更多地和我们一起探索新玩法。欢迎和我们联系。

2020 年的开头比预想中难了一点，但我们仍然充满信心，因为我们对每一个向往美好生活的人有信心。

盒马

2020 年 2 月 12 日