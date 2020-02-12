甘薇提出离婚诉讼 向贾跃亭索赔近40亿元

站长之家(ChinaZ.com) 2月12日 消息:据金融界报道， 1 月 28 日贾跃亭方面披露的一份声明显示，贾跃亭提出破产重组以后，已申请离婚的甘薇向贾跃亭提出了接近5. 71 亿美元(约合人民币39. 83 亿)的索偿。

其中，该文件还显示，贾跃亭和甘薇已经于 2019 年 10 月 11 日于四川成都锦江区人民法院申请离婚。

去年 10 月，贾跃亭债务处理小组表示，贾跃亭已于美国当地时间 10 月 13 日主动申请个人破产重组，这将成为解决贾跃亭个人余下债务并保障债权人利益的最佳方案。该方案完成后，贾跃亭先生将不再持有任何法拉第未来的控股母公司Smart King股权。贾跃亭债务处理小组表示，贾跃亭已替公司偿还债务超 30 亿美金，待偿还债务总额约为 36 亿美金，减去已冻结待处置国内资产以及可转股的担保债务，债务净额约为 20 亿美金。

去年 11 月，甘薇在离婚后发布微博称，这个世界里美好总要多过阴暗，欢乐总要多过苦难，还有很多事，值得你一如既往的相信。你的努力和坚持一定会有回报的，当你在山顶那一刻，才会看到风景无限好。