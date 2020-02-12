“扫一扫”分享到微信

见闻

甘薇提出离婚诉讼 向贾跃亭索赔近40亿元

2020-02-12 13:58 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2月12日 消息:据金融界报道， 1 月 28 日贾跃亭方面披露的一份声明显示，贾跃亭提出破产重组以后，已申请离婚的甘薇向贾跃亭提出了接近5. 71 亿美元(约合人民币39. 83 亿)的索偿。

其中，该文件还显示，贾跃亭和甘薇已经于 2019 年 10 月 11 日于四川成都锦江区人民法院申请离婚

QQ截图20200212135959.jpg

去年 10 月，贾跃亭债务处理小组表示，贾跃亭已于美国当地时间 10 月 13 日主动申请个人破产重组，这将成为解决贾跃亭个人余下债务并保障债权人利益的最佳方案。该方案完成后，贾跃亭先生将不再持有任何法拉第未来的控股母公司Smart King股权。贾跃亭债务处理小组表示，贾跃亭已替公司偿还债务超 30 亿美金，待偿还债务总额约为 36 亿美金，减去已冻结待处置国内资产以及可转股的担保债务，债务净额约为 20 亿美金。

去年 11 月，甘薇在离婚后发布微博称，这个世界里美好总要多过阴暗，欢乐总要多过苦难，还有很多事，值得你一如既往的相信。你的努力和坚持一定会有回报的，当你在山顶那一刻，才会看到风景无限好。

QQ截图20200212135535.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

铁路 国铁集团 出行

国铁集团：铁路禁售无座车票 餐车不再接待旅客就餐购物

· 铁路 国铁集团 出行
特斯拉 Model3 特斯拉车主 外闻

特斯拉Model 3车主在车后轮安装雪地履带 成功征服雪地

· 特斯拉 Model3 特斯拉车主
盒马 生鲜电商 线上买菜 招聘

盒马宣布开放3万个岗位招聘 配送小哥最为紧缺

· 盒马 生鲜电商 线上买菜
美团 美团外卖 无接触配送

美团外卖无接触配送报告 近一半用户选择把外卖挂门把手上

· 美团 美团外卖 无接触配送
李佳琦 主播 钉钉 网课 直播

教育圈的李佳琦？当老师被逼成主播后......

· 李佳琦 主播 钉钉
淘宝 客服 网友宅在家撩客服

憋坏了！网友宅在家撩客服 网店客服聊天量增长500%

· 淘宝 客服 网友宅在家撩客服
无人机 口罩 打牌

大爷大妈打牌被无人机喊话 一分钟内被劝退

· 无人机 口罩 打牌
网购 三只松鼠 对联

男子称买礼盒获赠不吉利对联 三只松鼠客服：“锅从天上来”是萌系文化

· 网购 三只松鼠 对联
支付宝 中国福娃 快手 年货

福娃现身！湖南小伙获支付宝6.66吨年货大奖

· 支付宝 中国福娃 快手
肿瘤 手机使用 电子产品 外闻

你信吗？意大利一法院裁定：长期使用手机会导致脑部肿瘤

· 肿瘤 手机使用 电子产品
查看更多
﻿

编辑推荐

预计苹果 AirPods 系列耳机今年销量将超过 1 亿副

[见闻]· 02月12日

国铁集团：铁路禁售无座车票 餐车不再接待旅客就餐购物

[见闻]· 02月12日

特斯拉车主疯狂改造Model 3 安装雪地履带成功征服雪地

[见闻]· 02月12日

为小米10专门定制 雷军晒自研超小孔径自研模组

[数码]· 02月12日

盒马宣布开放3万个岗位招聘 配送小哥最为紧缺

[见闻]· 02月12日

甘薇提出离婚诉讼 向贾跃亭索赔近40亿元

[见闻]· 02月12日

美团外卖无接触配送报告 近一半用户选择把外卖挂门把手上

[见闻]· 02月12日

三星 Galaxy S20、S20+ 和 S20 Ultra 三款新机上手图赏

[数码日爆]· 02月12日