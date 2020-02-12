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滴滴网约车内加装隔离膜；比亚迪辟谣口罩对外销售；暴风与风行在线签署合作协议

2020-02-12 08:15 稿源：站长之家  0条评论
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滴滴网约车内加装隔离膜

昨日，滴滴发文称，本周起，陆续在武汉、大连、洛阳、郑州、哈尔滨、长治、宝鸡、江门等城市的网约车内加装前后排防护隔离膜。医护人员和专业人士表示，在车内加装塑料隔离膜可行性较高，一定程度上可以防止飞沫传播。后续将对更多车辆进行加装。

此前，滴滴已要求司机出车全程佩戴口罩，及时测量并上报体温信息，车辆定时消毒，行程前后多开窗勤通风，乘客也须全程佩戴口罩出行。

滴滴.jpg

比亚迪辟谣口罩对外销售

昨日，针对“口罩对外销售”的传言，比亚迪方面回应称，网传PDF不是官方发布的文件，是谣言，比亚迪集团的订购方针不是这样子的，比亚迪目前没有对外销售的口径，因为目前口罩的产能有限，主要供给一线疫区、医院以及抗病毒相关部门，以后产量多余可能会考虑供给给比较紧急的企事业单位，哪怕后期考虑对外销售，也是平价销售，不以盈利为目的。比亚迪口罩的日产能将在 2 月底之前达到 500 万只，口罩的规格是医用外科口罩。

此前，网上有PDF称，可拼单购买比亚迪口罩，比亚迪口罩接单是 100 万个起，价格是1. 8 元一个。

暴风与风行在线签署合作协议

昨日，暴风集团发布公告称，已与风行在线签署《暴风集团股份有限公司与北京风行在线技术有限公司合作协议》、《广告经营授权书》、《代运营授权书》、《品牌授权书》。双方将在互联网视听服务领域开展合作，合作期限为 15 个月。

暴风集团表示，甲方暴风集团将合法拥有的暴风影音APP，暴风影音PC客户端，暴风影音广告系统运营权交由乙方风行在线排他代运营。该协议从 2020 年 2 月 10 日起至 2021 年 5 月 9 日止。合同期满后，风行在线享有独家续约权。代运营的暴风影音客户端、APP产品收益按照甲乙双方3： 7 的比例进行分成。收益包括但不限于付费会员收入、广告收入、内容运营收入等。

QQ截图20200212075626.jpg

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