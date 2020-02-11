菜鸟发布15项细化措施扶助商家和物流

站长之家(ChinaZ.com) 2月11日 消息:继 2 月 10 日阿里巴巴推出 20 项特殊措施扶助中小企业发展后， 2 月 11 日，菜鸟发布了面向供应链和物流行业的 15 项具体落实措施，与商家和物流伙伴共克时艰，携手打赢疫情中的经济仗。

具体措施如下：

一、奖励快递员，保障商家顺利发货

1、联合淘宝、天猫设立 10 亿元专项基金，用于补贴供应链和物流。

2、菜鸟裹裹通过复工红包、揽收补贴、配送奖励等多项措施，激励快递员。

3、全国范围内菜鸟裹裏免收技术服务费，促进快递网络尽快恢复。

4、为菜鸟裹裏快递员提供免费保险，最高 10 万元赔付，免后顾之忧。

5、菜乌驿站为各站点推出防疫物资补贴，做好员工防护、站点消毒安全。

二、减免仓租，帮助商家降低成本

6、菜鸟供应链为商家开辟入仓绿色通道，提供全托无忧的供应链保障。

7、生产防疫类物资的商家可享 24 小时紧急入仓服务。

8、 2020 年 3 月 31 日前新入仓的商家免 2 个月仓租，已入仓的商家降低仓租减免门槛。

9、家电行业入湖北地区菜鸟仓的商家免除 2 月份仓租，全国范围入仓的家电防疫商品免1- 2 个月仓租，免收上门提货干线费用。

10、对菜鸟物流园区的湖北租户减免疫情期间部分租金、水电、物业费。

三、跨境补贴，保障商家物流服务

11、菜鸟联合全球速卖通升级“无忧标准”物流保障，确保所有使用菜鸟“无忧标准”的商品订单在全球范围

内送达时效不降级。

12、 2 月 1 日至 3 月 31 日使用菜鸟“无忧标准”发货的出口商家，因疫情原因导致的干线运输额外成本、退运费

用、货物损失等，速卖通和菜鸟来共同分担。

四、开放技术，助力商家更好决策

13、免费开放菜鸟智慧供应链大脑等数智产品和专属服务，帮助商家更好地做供应链决策。

五、人才共享，帮助未开工人员就业

14、菜鸟供应链启动智慧物流人才共享计划，菜鸟各园区提供就业机会，面向周边未开工企业员工开放应聘，

待原企业开工后员工可根据个人意愿返回。

15、为沧储物流企业复工人员提供安全暂居场所，保障员工健康安全上岗。