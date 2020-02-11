亚马逊继续主导美国智能音箱市场 近七成用户选择Echo音箱

站长之家(ChinaZ.com) 2月11日 消息:根据今天eMarketer分享的最新智能音箱用户估计，亚马逊的Echo音箱仍然是美国最受欢迎的智能音箱，并将在至少 2021 年保持主导地位。

据估计，到 2020 年，69.7%的美国智能音箱用户将使用亚马逊Echo产品，这一数字略低于 2019 年72.9%的智能音箱用户。据估计，到 2021 年，亚马逊的Echo使用量将再次小幅下降，eMarketer预计68.2%的智能音箱用户将使用Echo。

谷歌有望在与亚马逊的竞争中取得一些进展，但eMarketer认为，包括苹果的HomePod、Sonos One和其他智能音箱在其它品牌在未来两年内不会取得显著进展。

据估计，到 2020 年，31.7%的智能扬声器用户将使用谷歌设备，而18.4%的用户将使用其他品牌的只能音箱。预计到 2021 年，谷歌的这一数字预计将增长至32%，其他品牌将增长至18.8%。

虽然苹果推出HomePod已经两年了，但该公司在智能音箱市场上还是遇到了一些困难，在多个市场进展十分缓慢。

据传，苹果公司正在开发一款新的、更实惠的“HomePod”版本，预计将于 2020 年发布。更低的价格将有助于HomePod更好地与亚马逊Echo和谷歌Home竞争，但鉴于亚马逊和谷歌在智能音箱市场上的领先地位，苹果可能很难赶上。（macrumors）