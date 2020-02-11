vivo 确认取消 MWC 2020 相关展示以及发布活动

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 11 日消息：今天 vivo 相关人士确认，因新型冠状病毒疫情缘故，取消 MWC 2020 相关展示以及发布活动。原计划 MWC 期间展示的 APEX 2020 概念机仍将在不久后与大家见面。

图片来自 vivo

此前 vivo 曾发出了 MWC 2020 发布会的邀请函，称将在 2 月 23 日到 24 日展示第三代 APEX 概念机。

另外，今天英特尔公司也宣布，因担忧疫情影响，决定不参加本月晚些时候在巴塞罗那举办的 2020 MWC（世界移动通信大会）。

目前美国亚马逊和英伟达、韩国 LG 电子、瑞典爱立信、日本索尼等多家公司已宣布退出本届大会。

以下为 vivo 相关回应：