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见闻

vivo 确认取消 MWC 2020 相关展示以及发布活动

2020-02-11 17:05 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2 月 11 日消息：今天 vivo 相关人士确认，因新型冠状病毒疫情缘故，取消 MWC 2020 相关展示以及发布活动。原计划 MWC 期间展示的 APEX 2020 概念机仍将在不久后与大家见面。

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图片来自 vivo

此前 vivo 曾发出了 MWC 2020 发布会的邀请函，称将在 2 月 23 日到 24 日展示第三代 APEX 概念机。

另外，今天英特尔公司也宣布，因担忧疫情影响，决定不参加本月晚些时候在巴塞罗那举办的 2020 MWC（世界移动通信大会）。

目前美国亚马逊和英伟达、韩国 LG 电子、瑞典爱立信、日本索尼等多家公司已宣布退出本届大会。

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以下为 vivo 相关回应：

vivo 始终密切关注着新型冠状病毒肺炎疫情的发展，并就其影响对各项活动动态评估。鉴于现阶段疫情影响范围及程度，为维护员工健康及公共安全，vivo 决定取消 MWC 2020 相关的展示及发布活动。

原计划 MWC 期间展示的 APEX 2020 概念机仍将在不久后与大家见面，届时我们也将第一时间更新信息。

感谢各位关注 vivo 的合作伙伴、媒体和消费者的理解。对于此变更可能给大家造成的不便，我们深表歉意。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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