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见闻

科学家们正研究用人体组织制成的线来缝合修复伤口

2020-02-11 15:57 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月11日 消息:位于波尔多的法国国立卫生与医学研究所的一组研究人员制造出了一种称为“human textile(人体纺织品)”的材料，可以用来修复伤口。

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注：图片来自 University of Minnesota

据介绍，新研究的材料是通过从人体皮肤细胞中培养生成一种线，科学家们正在探索将其用于改进植皮和器官修复过程的方法。研究人员在发表于《Acta Biomaterialia》上的论文中解释道：“这种材料可以用作缝合伤口的简单缝合线，也可以组装成完全的生物人体组织。

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根据该团队的说法，这种纱线可能优于目前的材料，因为它不仅将用于许多医疗程序，而且将能够真正融入患者的身体。这种线状物质可以通过不同编织方式制造出类似于袋子、阀门、管子甚至穿孔的薄膜。

那么，他们是如何创造出这种新奇的材料呢?首先，研究人员将人体皮肤细胞切成长条，然后将其“编织”成类似纱线的材料，可以制成各种形状。

目前，研究人员已经成功用这种方法缝合了一只老鼠的伤口，并在两周内完全愈合。该团队曾成功地利用生物材料制成了人造血管，本次的项研究建立在之前的的基础上。（teslarati

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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