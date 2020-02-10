站长之家(ChinaZ.com) 2月10日 消息：刚刚，阿里巴巴发布告商家书，宣布六大方面二十条商家扶助措施。2月10日，阿里巴巴决定推出减免平台商家经营费用、提供资金支持等六大方面 20 条举措。这些举措包括减免平台商家经营费用、为商家提供低息甚至免息贷款、免费帮助商家建立数字化运营等 16 项免费和 6 大项补贴。

阿里巴巴表示，将免去所有天猫商家 2020 年上半年的平台服务年费，所有淘宝、天猫商家免费使用网店装修工具“旺铺智能版”。菜鸟对 2020 年 3 月 31 日前新入仓商家减免 2 个月仓租。全国口碑商户免除商品佣金至 2020 年 2 月 29 日，武汉口碑商户免除商品佣金至 2020 年 3 月 31 日。

此外，蚂蚁金服旗下的网商银行专门为淘宝天猫上注册在湖北的商家拨出总额 100 亿人民币为期 12 个月的特别扶助贷款，其中前三个月贷款利息全免，后九个月利率打八折;为全国其他地区的淘宝、天猫商家提供为期 12 个月的、总额为 100 亿的特别扶助贷款，利率打八折。为缩短商家资金在途时间，符合条件的商家发货后无需等待消费者确认收货，就能收到由网商银行先行垫付的货款。饿了么口碑将向部分全国连锁餐饮企业提供总额 10 亿元专项扶持资金，疏解餐企运营成本压力。

为了让企业待岗员工有活干、有收入，盒马与餐饮、酒店、影院、百货等行业开展跨行业“共享员工”，向企业待岗员工提供盒马工作岗位。这一模式将继续向其他行业延伸。饿了么口碑也推出“蓝海”就业共享平台，餐饮企业员工可“临时转岗”，成为外卖配送员或商超便利店员工。

为了让物流转得更快，淘宝、天猫联合菜鸟设立 10 亿元专项基金，用于补贴供应链和物流，针对快递员，提供揽收补贴、免费保险，免收菜鸟裹裹技术服务费等措施来促进快递网络的恢复。对全国范围入仓的防疫商品免除 2 月份仓租以及上门提货的干线费用。为经营跨境进出口的商家提供保障和补贴。

阿里巴巴通过《告商家书》给中小企业鼓劲，“我们要让经济和商业的机器转起来，让物资生产出来、流通起来，让服务行业重整旗鼓，让资金到最需要的企业手里，让健康人通过各种方式，踏实的上岗、上班、上学。”