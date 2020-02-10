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见闻

研究人员开发了一种采血机器人，技术比人类更准确

2020-02-10 17:06 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月10日 消息: 据外媒报道，罗格斯大学和Sinai医院的研究人员已经开发出一种机器人，它可以看到人类皮肤下的结构，据说比人类做得更好。如果有天将该机器人应用于静脉注射时，这将有助于减少感染和血栓形成等问题。

医疗、打针、药 (1)

 从有些静脉明显的病人身上抽血相对容易，但是对于一些比较难找到静脉具体位置的病人则要难得多。在这种情况下，工作人员可能不得不求助于超声波机器去查看静脉。

而采血机器人则可以直接跳过这一步，使用内置的超声波技术来指导针头确定位置。整个系统还包括一个处理样本的模块和一个基于离心机的血液分析仪。

研究人员称，由于易于接近静脉，该机器可以成功抽取97%的血液， 31 名参与者的总成功率为87%。根据该报告，临床医生对难以获得静脉的患者失败的几率在27%到60%之间。Reddit上一位用户指出， 对于难以进入的静脉的人，这台机器的成功率似乎比医务人员低。

当然，该机器人仍处于初始原型阶段，研究人员可能会进一步研究提高其成功率。有一天，该机器人可能会被用于救护车、急救室上的静脉置管、透析和铺设动脉导管等手术。（engadget

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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