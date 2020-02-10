“扫一扫”分享到微信

见闻

消息称苹果或在今年推出全新的低价型号 HomePod

2020-02-10 17:05 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 10 日消息：据 MacRumors 报道，苹果可能最早在今年推出全新的低价版 HomePod。

QQ截图20200210170149.png

图片来自 Apple

在发布之初，HomePod 的价格为 349 美元，但苹果在 2019 年 4 月将其价格降至 299 美元。苹果从未披露 HomePod 的销售情况，而是将扬声器归类为「可穿戴设备，家居和配件」类别。

MacRumors 称，由于目前售价 300 美元的机型销售不佳，低价版 HomePod 可能会把机身底部的 7 个高频扬声器更换为 2 个，以节省成本。

Apple HomePod 智能音响/音箱 深空灰色
京东自营
￥2299

HomePod 是苹果公司于 2017 年在 WWDC 全球开发者大会上正式发布，原计划于 2017 年 12 月上市，后来延后至 2018 年 2 月 9 日上市。HomePod 使用 Siri 作为其虚拟助理，不仅支持 Apple Music，也可通过支持 AirPlay 2 播放音频，并可支持 HomeKit，其会自动将自己设置为家居中枢以提供智能家庭及远程访问服务。

另外，最新的报告称苹果可能会在 3 月发布的入门款 iPhone 或定价 399 美元

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

MWC 索尼 疫情 外闻

受疫情影响，索尼也宣布退出MWC 2020

· MWC 索尼 疫情
抖音 短视频 线上不打烊

抖音推出“线上不打烊”活动 面向线下商家推出3亿流量扶持

· 抖音 短视频 线上不打烊
机器人 医疗行业 人工智能 外闻

研究人员开发了一种采血机器人，技术比人类更准确

· 机器人 医疗行业 人工智能
盒马 生鲜 电商

盒马：已有32家企业、1800余位员工加入并正式上岗

· 盒马 生鲜 电商
淘宝 客服 网友宅在家撩客服

憋坏了！网友宅在家撩客服 网店客服聊天量增长500%

· 淘宝 客服 网友宅在家撩客服
无人机 口罩 打牌

大爷大妈打牌被无人机喊话 一分钟内被劝退

· 无人机 口罩 打牌
网购 三只松鼠 对联

男子称买礼盒获赠不吉利对联 三只松鼠客服：“锅从天上来”是萌系文化

· 网购 三只松鼠 对联
支付宝 中国福娃 快手 年货

福娃现身！湖南小伙获支付宝6.66吨年货大奖

· 支付宝 中国福娃 快手
肿瘤 手机使用 电子产品 外闻

你信吗？意大利一法院裁定：长期使用手机会导致脑部肿瘤

· 肿瘤 手机使用 电子产品
沙雕新闻 趣闻 搞笑新闻

笑出猪叫声！盘点2019 年度十大沙雕新闻

· 沙雕新闻 趣闻 搞笑新闻
查看更多
﻿

编辑推荐

阿里发布告商家书 宣布六大方面二十条商家扶助措施

[见闻]· 02月10日

Caviar 将推出 3.6 万元定制版 Galaxy Z Flip 折叠屏手机

[数码日爆]· 02月10日

百度地图迁徙日报：返程人口出现首次增长

[数说]· 02月10日

受疫情影响，索尼也宣布退出MWC 2020

[见闻]· 02月10日

抖音推出“线上不打烊”活动 面向线下商家推出3亿流量扶持

[见闻]· 02月10日

研究人员开发了一种采血机器人，技术比人类更准确

[见闻]· 02月10日

消息称苹果或在今年推出全新的低价型号 HomePod

[见闻]· 02月10日

盒马：已有32家企业、1800余位员工加入并正式上岗

[见闻]· 02月10日

关闭