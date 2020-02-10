消息称苹果或在今年推出全新的低价型号 HomePod

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 10 日消息：据 MacRumors 报道，苹果可能最早在今年推出全新的低价版 HomePod。

图片来自 Apple

在发布之初，HomePod 的价格为 349 美元，但苹果在 2019 年 4 月将其价格降至 299 美元。苹果从未披露 HomePod 的销售情况，而是将扬声器归类为「可穿戴设备，家居和配件」类别。

MacRumors 称，由于目前售价 300 美元的机型销售不佳，低价版 HomePod 可能会把机身底部的 7 个高频扬声器更换为 2 个，以节省成本。

HomePod 是苹果公司于 2017 年在 WWDC 全球开发者大会上正式发布，原计划于 2017 年 12 月上市，后来延后至 2018 年 2 月 9 日上市。HomePod 使用 Siri 作为其虚拟助理，不仅支持 Apple Music，也可通过支持 AirPlay 2 播放音频，并可支持 HomeKit，其会自动将自己设置为家居中枢以提供智能家庭及远程访问服务。

另外，最新的报告称苹果可能会在 3 月发布的入门款 iPhone 或定价 399 美元。